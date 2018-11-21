موريسون: الأستراليون فاض بهم الكيل من المهاجرين

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أشار رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه سوف يؤيد تقليص معدلات الهجرة إلى أستراليا في المدن الكبيرة إذا أعيد انتخابه رئيسا للحكومة الفيدرالية.

وحذر موريسون من نفاد صبر الأستراليين تجاه تدفق المهاجرين قائلا: الأستراليون يقولون كفى، كفى، كفى".

ممهدا الطريق لجدال جديد بشأن الهجرة في الانتخابات المقبلة، ألقى رئيس الوزراء الأسترالي خطابا في سيدني مساء الإثنين تعهد فيه بالاستماع إلى الناخبين الذين يشعرون بالقلق تجاه التكدس الشديد في المدن الأسترالية الكبرى مثل سيدني وملبورن.

وبعد 20 عاما من إعلان رئيس حكومة نيو ساوث ويلز الأسبق بوب كار أن سيدني "كاملة العدد"، كرر موريسون نفس الحديث محذرا من أن عائلات سيدني وصلوا إلى نقطة الانهيار.

واستطرد: "يلعب النمو السكاني دورا رئيسيا في نجاحنا الاقتصادي، ولكني أعرف أيضا أستراليين في مدننا الكبرى يشعرون بالقلق بشأن التكدس السكاني، ويقولون كفى، كفى، كفى، فالطرق تختنق والحافلات والقطارات ممتلئة تماما، ولم تعد المدارس تستوعب المزيد، أستمع جيدا إلى ما تقولونه".

وفي أبريل الماضي، ذكرت تقارير أن وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون اقترح تقليص أعداد المهاجرين بمقدار 20 ألف لكن رئيس الوزراء آنذاك مالكولم تيرنبول وسكوت موريسون رفضا الفكرة معتبرين إياها حيلة لصعود داتون في الحكم.

بيد أن حكومة موريسون الآن تستعد لتقليص عدد المهاجرين من الحد الأقصى المسموح به سنويا البالغ 190 ألف.