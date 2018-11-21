باميلا أندرسون تهاجم رئيس وزراء بعد تعليقات بذيئة

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باميلا أندرسون

هاجمت الممثلة الأميركية الشهيرة، باميلا أندرسون، رئيس الوزراء الأسترالي بعد أن رد على طلبها بشأن مؤسس موقع ويكيليكس، بتصريحات اعتبرتها نجمة "باي ووتش" مهينة وبذيئة.

وكانت أندرسون قد طلبت في وقت سابق من رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، مساعدة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وذلك عن طريق السماح له بالعودة إلى موطنه أستراليا.

ودعت الممثلة عبر برنامج تلفزيوني أسترالي إلى إعادة أسانج إلى بلاده، وإعطائه جواز سفره مجددا، وتكريمه بموكب يرافقه من المطار حتى منزله حين عودته.

لكن تقارير إعلامية أوضحت أن موريسون رفض مناشدة النجمة المثيرة، وقال، في تصريح تهكمي، "هناك الكثير من الأصدقاء الذين طلبوا مني فيما إذا بالإمكان أن يصبحوا مبعوثا خاصا لي بشأن قصة أسانج ليكونوا قرب باميلا أندرسون".

وبعد تعليق رئيس الوزارء الأسترالي، قالت أندرسون: "لقد سخر سكوت من معاناة أسانج وعائلته، ولم يكتف بذلك بل أتبع كلامه بتعليقات بذيئة بشأن امرأة عبرت عن رأيها السياسي".

وكان أسانج، وهو مواطن أسترالي، قد طلب اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن سنة 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي، وهي القضية التي تم إسقاطها منذ ذلك الحين.

وظل أسانج في السفارة حتى الآن بسبب مخاوف من تسليمه إلى الولايات المتحدة التي طالبت به هي الأخرى.

وقد أيد العديد من السياسيين الأستراليين انتقاد باميلا لخطاب موريسون، وقالت عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمل كريستينا كينيالي: "لقد آن الأوان للرجال، بمن فيهم سكوت موريسون، للتوقف عن استخدام الألفاظ الجنسية والسخرية من النساء بسبب آرائهن السياسية".

من جانبه قال السيناتور المستقل ديرين هينش، إنه لم يكن ينبغي على السيد موريسون التلفظ بمثل تلك العبارات.