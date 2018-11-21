الأمن الإسباني يطيح بسائق مغربي حاول تهريب أزيد من 728 كيلوغرام من الحشيش

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني المرابط بميناء موتريل بغرناطة، مساء أمس، من اعتقال سائق شاحنة للنقل الدولي من أصول مغربية، بعد عملية تفتيش روتينية تقوم بها العناصر الأمنية للعربات القادمة من المغرب، قبل أن تكتشف أنها محملة بـأزيد من 728 كيلوغرام من الحشيش.
وأوردت مصادر إعلام إسبانية، أن الأمن تمكن من توقيف المغربي البالغ من العمر 31 سنة، بعد أن راودتهم شكوك في الشاحنة الخاصة بالنقل الدولي والقادمة من شمال المغرب وبالضبط من طنجة، حيث تم تفتيشها، من طرف الكلاب المدربة، ليتم اكتشاف كمية مهمة من الحشيش كانت مخبأة بإحكام في أجزاء مختلفة من الشاحنة.
وحسب ذات المصادر، فقد تم حجز الشاحنة، إلى جانب السائق الذي تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في المنسوب إليه قبل تقديمه للعدالة المختصة لإتخاذ المتعين في حقه.
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