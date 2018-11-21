شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بدعم الشباب وطرح مقترحات لتنميتها والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، يعد بمثابة وزارة للمشروعات الصغيرة، ينبغى أن يضع إجراءات وخطوات تدعم تلك المشروعات.

ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى ضرورة أن يعمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تحت مظلة مجلس الوزراء، موضحة أنها طالبت الجهاز بضرورة أن يتم تشكيل مجلس إدارته من شخصيات مؤثرة تكون قادرة على تنمية تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الحكومة مطالبة خلال الفترة المقبلة أن تولى اهتماما كبيرا بتلك المشروعات خاصة أنها ستكون مستقبل التصدير لمصر، وتشجع الشباب على اللجوء إلى تلك المشروعات الصغيرة وبالتالى يتطلب هذا مساعدة من الدولة لهؤلاء الشباب لناء مشروعاتهم.