ترامب: العقوبات على إيران قوية جدا.. والمزيد قادم

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبات علي إيران، بأنها "قوية جدا" ومؤثرة بشكل كبير، متوعدًا بفرض المزيد منها على طهران في الوقت الذي تَلْقي فيه بلاده دعما في هذه القضية.

وتوقع ترامب، في حديث له مع صحفيين نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، إمكانية التوصل لاتفاقية "عادلة" ومساعدة الشعب الإيراني، حسب قوله.

ووصف ترامب إيران بالفاعل السيء، مشيرًا في حديثه هذا إلى ما يحدث في سوريا.

وحول العلاقات مع باكستان، قال ترامب إنه يريد من باكستان أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وأن الأخيرة لا...