"يتاجر في دماء المواطنين".. ضبط معمل تحاليل طبية مخالف بالشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، مدير الإدارة، وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بالحسينية، الثلاثاء، حملة تفتيشية على معامل تحاليل طبية بقرية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر، وذلك بمعاونة قوة أمنية من مركز الشرطة.

وأسفرت الحملة عن ضبط معمل خاص للتحاليل الطبية؛ تبين قيامه بالإتجار في الدم بالمخالفة لقانون نقل الدم ومشتقاته رقم 178 لسنة 1960، حيث حرزت اللجنة قِرب الدم الموجودة بالمعمل، فيما تبين عدم إتباع المعمل لسياسات مكافحة انتقال العدوى.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى وضع الأحراز تحت تصرف النيابة العامة.

وناشد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المواطنين بضرورة صرف الدم ومشتقاته من المنافذ المعتمدة له، وذلك حفاظًا على صحتهم، حيث أثنى على جهود فريق العمل بالمديرية، وكذا مأمور قسم شرطة أولاد صقر والقوة المرافقة له، مشيدًا بحُسن تعاونه مع اللجنة.