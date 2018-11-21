حبس 9 متهمين عامًا لتعديهم على ضابطي شرطة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الخامسة"، بمعاقبة 9 متهمين، منهم اثنين حضوريًا، وغيابيًا لسبع آخرين، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وذلك لاتهامهم باستعراض القوة ضد ضابطي شرطة معاونين سابقين لمباحث مركز شرطة سيدي سالم، والتعدي عليهما أثناء أداء مهام عملهما لضبط متهم في إحدى القضايا، حيث مكنه المتهمون من الهرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف حامد، وحسام عوض، وسكرتارية محمد عبد الباسط، وذلك في أحداث القضية رقم 20147 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 972 لسنة 2018 كلي كفرالشيخ.

المتهمون هم: "عمرو م.ع.ع.م"، ز"مصطفى ع.ع.م"، محبوسين، و"أحمد ع.ع.م"، و"حسن ر.ح.ع.ح"، و"إيهاب م.ع.ع.م"، وشهرته عبد الرحمن، و"رحيم ر.أ"، و"عبده خ.م"، و"محمد رلا.ف"، و"رجب م.ش"، هاربين.

تعود أحداث الواقعة إلى 22 / 4 / 2018 بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، باستعمال المتهمين من الثاني حتى التاسع القوة والعنف مع موظفين عموميين هما النقيب "عماد محمد مطاوع"، والملازم أول خالد محمد محمد علي منصور"، معاونا مباحث مركز شرطة سيدي سالم، والقوة المرافقة لهما.

كما تبين أن هؤلاء المتهمين امتنعوا بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفة الضابطين والقوة المرافقة لهما، وهو ضبط المتهم الأول والسابق صدور حكم عليه في القضية رقم 16551 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، بأن تعدوا عليهم بالضرب بالأيدي والسب وتمزيق ملابسهما للحيلولة دون ضبط المتهم حتى تمكنوا من هروبه فيما جرى ضبطه عقب هروبه.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الأول هرب من القائمين بضبطه حال كونه مقبوضًا عليه قانونًا لتنفيذ الحكم القضائي المذكور رقمه لأتهامه بالشروع في قتل وصدر الحكم فيها بتاريخ 15 / 11 / 2017 بالسجن المؤبد والزامه بالمصاريف الجنائية، وكان ذلك مصحوبًا بالقوة إلا أنه جرى ضبطه عقب هروبه.