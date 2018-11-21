أمن كفرالشيخ: القبض على المتسبب في اختطاف 16 عاملًا بالأراضي الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة مطوبس في كفرالشيخ، الثلاثاء، القبض على أحد الشباب لاتهامه بالتسبب في اختطاف 16 مصريًا من أبناء مسقط رأسه قرية الهردة دائرة مركز شرطة مطوبس، على يد مجموعة من الليبيين وتعرض حياتهم للخطر على خلفية حدوث مشاكل بينه وليبيين بسبب تعاملات مالية.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بضبط وحدة مباحث المركز، المدعو "سلامة ع.ا"، 28 سنة، ويقيم بقرية الملاحة دائرة المركز، لأتهامه بالتسبب في اختطاف 16 عاملًا من أبناء قرية الهردة دائرة المركز وتعرض حياتهم للخطر من قبل ليبيين لوجود بينه ومعهم.

تعددت البلاغات أمام مأمور مركز شرطة مطوبس المقدم هشام الزعفراني، والرائد محمد زعلوك، رئيس مباحث المركز، من أهالي قرية الهردة ذوي 16 عاملًا مصريًا جرى اختطافهم من قبل مجموعة من الليبيين كرد فعل من قيام المتهم الذي جرى ضبطه بالنصب عليهم في مبالغ مالية ومن أجل ذلك غادر الأراضي الليبية هربًا إلى مصر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10974 لسنة 2018 إدراي مركز شرطة مطوبس، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكانت حالة من القلق سيطرت على أهالي قرية الهردة التابعة لمركز مطوبس في كفرالشيخ، إثر اختطاف 16 عامًا من ذويهم ويقيمون بنفس القرية، داخل دولة ليبيا عن طريق مواطنوان ليبيين نتيجة خلاف دائر بين أحد الأشخاص من أبناء القرية المجاورة وهؤلاء الليبيين بسبب تعاملات مالية بينهم.

وكشف عبده عبدالله أبو الخير، شقيق أحد المختطفين، إن شقيقه محمد 34 سنة، ضمن 16 شخصًا من أبناء القرية يعملون في ليبيا، جرى اختطافهم من قبل مجموعة من الليبيين يعملون في مجال المقاولات بمدينة طبرق، وأصبحوا مجرد ضحايا لخلافات ومشاكل أحد ابناء القرية مع هؤلاء الليبيين.

وأوضح أن هذا المواطن الذي ينتمي للقرية المجاورة جرى اتهامه بالنصب على المقاولين الليبيين، في مبلغ مالي 100 الف دينار ليبي أي ما يعادل حوالي 450 الف جنيه مصري، وفر هاربًا إلى مصر، وعندما التقى ذوي المخطتفين به وأبلغوه عن هذا الأتهام أكد لهم أن ما يدعوه الليبيين على عكس الحقيقة بل أن المبلغ المذكور كان عبارة عن شراكة عمل وانتهت بخسائر.

من جانب آخر، كشف مصدر بنيابة مركز مطوبس، عن أسماء العمال أبناء قرية الهردة التابعة لمركز مطوبس، المختطفين في ليبيا، وهم : محمد عبدالله ابو الخير، 34 سنة، وجابر عبده مهني، 25 سنة، وعبده عبد الهادي الحداد، 33 سنة، وإبراهيم عبده شيبون، 20 سنة، وأحمد عبدالمهيمن قمر 33 سنة، وكريم محمد عبدالباري أبو الخير، 25 سنة، وحسام حسن صبره محروس، 25 سنة.

كما اختطف نعمان عبدالقادر شلبي، 26 سنة، وعبدالفتاح محمد موسي شلبي، 30 سنة، وإبراهيم عماد مرسي، 27 سنة، ومحمد مخيمر البدوي، 20 سنة، وعبدالله بركات البدوي، 30 سنة، ومصطفي عبده الجدي، 20 سنة، وخالد عيد أبوخليل، 17 سنة، ومحمد عبده عريف، 25 سنة، وأحمد ماضي زوين، 35 سنة.

​