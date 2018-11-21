مصدر أمني: السيطرة على حريق محدود بمخلفات زراعية بسيوة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ): نفى مصدر أمني ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن اندلاع حريق كبير في أرض زراعية بالهنديلية التابعة لمنطقة جبل الدكرور بواحة سيوة. وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تمثلت في حدوث حريق محدود بمخلفات زراعية وبعض أشجار الزيتون الجافة على مناطق متعددة في مساحة ثلاثة أفدنة بدائرة قسم سيوة بمطروح. وأضاف المصدر الأمني أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمزارع المجاورة ودون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية. وأشار المصدر إلى أنه من المرجح أن يكون سبب الحريق قيام بعض المزارعين بالحقول المجاورة بتجميع الأعشاب الجافة والتخلص منها بالحرق مما أدى إلى حدوث الحريق .

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