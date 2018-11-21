بالأرقام ترقية وصرف بدل الاعتماد لـ5117 معلمًا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ القرار 138 لسنة 2018 لترقية وصرف بدل الاعتماد لـ5117 معلمًا ومعلمة علي مستوي الإدارات التعليمية الخمس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، صدور قرار محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، رقم 265 لسنة 2018 والقرار رقم 138 لسنة 2018 الصادر من ديوان المديرية لترقية المعلمين وصرف بدل الاعتماد لمن جري ترقيتهم اعتبارا من يوم 1 نوفمبر 2018.

أوضح التداوي، أن إجمالي من جري ترقيتهم لدرجة كبير معلمين في درجات التخصصية والفنية 938 معلم ومعلمة، ولدرجة معلم خبير 1773 و لدرجة معلم أول (أ) 1490 ولدرجة معلم أول 916 معلم ومعلمة بإجمالي 3786 لدرجة التخصصية التعليمية و 1331 لدرجة الفنية التعليمية بإجمالي 5117 معلم ومعلمة.

أشار الي، أنه جري مخاطبة جميع الإدارات التعليمية الخمس لبدء تنفيذ قرارات الترقية باكر اليوم الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتمثلة في مراجعة ملفات الأكاديمية المهنية للمعلمين.