محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ، أمس الثلاثاء، أن التكلفة الحالية للقوات المنتشرة عند الحدود الجنوبية للبلاد تبلغ 72 مليون دولار. وأضافت الوزارة في بيان أنه "لم يتم بعد تحديد التكلفة الإجمالية للعملية"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وتابعت أن الأمر سيعتمد على "الحجم الكلي (للقوات) والمدة ونطاق (عملية النشر)".

شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: التكلفة الحالية للقوات المنتشرة عند الحدود الجنوبية 72 مليون دولار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .