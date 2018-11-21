ترامب يقدم ردا مكتوبا على أسئلة مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس (د ب أ):

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الثلاثاء، ردا مكتوبا على الأسئلة التي طرحها المحامي الخاص روبرت مولر الذي يقود التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في تحقيق امتد لأكثر من عام وتكرر انتقاده من جانب ترامب.

وقالت وسائل إعلام أمريكية ، نقلا عن محامي الرئيس ، إن الأسئلة تم تقديمها ولكنها لم تقدم تفاصيل عن ردوده.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد قدم ردودا، قال ترامب أمس الثلاثاء: "لقد تم الانتهاء من ذلك. انتهيت منه أمس. إنها بحوزة المحامين. أفترض أنهم سوف يقدمونها اليوم أو قريبا".

ويبحث تحقيق مولر التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي جاءت بترامب رئيسا للولايات المتحدة على حساب مرشحة الديمقرطيين هيلاري كلينتون.