"واشنطن بوست" تصدر بيانًا للرد على تصريحات ترامب حول قضية خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصراوي:

أصدرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بيانًا للرد على تصريحات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، التي أعلن فيها الاحتمالية الكبيرة بأن يكون محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على معرفة بحادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ورد فريدمان الرئيس التنفيذي الناشر في واشنطن بوست على تصريح الرئيس دونالد ترامب بشأن مقتل جمال خاشقجي: "إن رد الرئيس ترامب على القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي هو خيانة للقيم الأمريكية الراسخة التي تحترم حقوق الإنسان وتوقع الثقة والصدق في علاقاتنا الاستراتيجية".

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن أمس الثلاثاء، أنه من "المحتمل جدًا" أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان على دراية بعملية قتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته علاقة بلاده بالسعودية مستمرة وراسخة.

وأضاف البيان: "ترامب يضع العلاقات الشخصية والمصالح التجارية فوق المصالح الأمريكية نتيجة رغبته في مواصلة القيام بالأعمال المعتادة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية".

واستطردت الصحيفة، أن وكالة الاستخبارات المركزية حققت بشكل شامل في مقتل "الصحفي البريء"، وخلصت بثقة عالية إلى أن عملية القتل متورط بها محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان هناك سبب للشك في نتائج وكالة الاستخبارات المركزية، ينبغي على الرئيس ترامب أن يجعل تلك الأدلة علنية على الفور.

واستكمل البيان: "الرئيس ترامب على حق في القول إن العالم مكان خطير للغاية. ولكن استسلامه لهذه الجريمة التي أمرت بها السلطات السعودية سيجعله أكثر صعوبة"، مضيفًا: "إن الأبرياء الذين قُتلوا بوحشية، يستحقون أفضل، وكذلك قضية حقوق الإنسان تستحق الاهتمام".

واختتم البيان: "في فشل القيادة من الرئيس ترامب، يقع الآن على عاتق الكونجرس للوقوف على قيم أمريكا الحقيقية ومصالحها الدائمة".

وكان ترامب ذكر قبل أيام، في حوار مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغه 5 مرات بأنه ليس متورطًا في قتل خاشقجي.

وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على اختفائه، أعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية التي زارها بصُحبة خطيبته التركية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، وألقت القبض على 18 شخصا في إطار تحقيقاتها في القضية. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي حتى الآن.

وأُقيمت صلاة الغائب على روح الصحفي خاشقجي، يوم الجمعة الماضي.