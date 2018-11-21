شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يُطالب بتركيب رادار أعلى محور صفط ببولاق للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ، استمرار مسلسل تكرار الحوادث أعلى محور صفط اللبن بالدائرة ، وسط تجاهل المسئولين من اتخاذ حلول جذرية لمواجهة الأزمة لافتا إلى أنه بالأمس القريب قامت سيارة بكسر الحاجز الحديدى أعلى الكوبرى وسقوطه على المواطنين وأدى إلى وقوع حالتين وفاة .

وقال اسماعيل فى تصريح لـ" الخليج 365 " إن محور صفط اللبن متعدد الحوادث لتكرار الملفات والمنحنيات ذهاب وإيابا أعلى الكوبرى ، متابعا هناك إهمال وقصور من جانب المحافظة ولابد من محاسبة المتسبب فى فقدان أرواح المواطنين .

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تركيب رادار سرعة أعلى الكوبرى يكون ثابت على أن تكون السرعة المقررة بالكوبرى 40 كليو فقط للحفاظ على أرواح المواطنين ، مع زيادة الخدمات المرورية على الكوبرى.