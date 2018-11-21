اليوم.. التموين تبحث تشغيل منافذ حكومية عبر السلاسل التجارية الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

يعقد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المؤتمر يأتي لاستعراض الطرح الذي تم من قبل الجهاز بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستغلال وإدارة وتشغيل عدد من المنافذ الحكومية عبر السلاسل التجارية الخاصة.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن المؤتمر من المقرر أن يحضره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة السلاسل التجارية الخاصة.