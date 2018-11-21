بحبل غسيل.. انتحار شاب لمروره بضائقة مالية في قليوب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٥ ص
الانتحار شنقا - أرشيفية
أقدم شاب على الانتحار شنقا، باستخدام حبل غسيل، لمروره بضائقة مالية فى محافظة القليوبية. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب بالعثور على جثة «ع. س»، 31 سنة، نجار مسلح، مشنوقا داخل منور خاص بشقة شقيقته في قرية منطي التابعة للمركز. على الفور، انتقل العميد هيثم حجاج، مأمور المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشاب كان يقيم لدى شقيقته بسبب خلافات بينه وبين زوجته التي تركت له المنزل هي ونجلتها الطفلة ذات الـ3 أعوام، بسبب ظروفه المالية الصعبة، فقام بشنق نفسه داخل منور شقة شقيقته.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.كانت محافظة المنيا قد شهدت واقعة مماثلة، فبعد أن تراكمت الديون على عامل خردة، في منطقة الأبعادية في مركز سمالوط شرق، ولمروره بضائقة مالية، قرر التخلص من حياته، فاستغل استغراق زوجته وأبنائه في النوم، ودخل غرفة نومه، ولف حول رقبته حبل غسيل،
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت محافظة المنيا قد شهدت واقعة مماثلة، فبعد أن تراكمت الديون على عامل خردة، في منطقة الأبعادية في مركز سمالوط شرق، ولمروره بضائقة مالية، قرر التخلص من حياته، فاستغل استغراق زوجته وأبنائه في النوم، ودخل غرفة نومه، ولف حول رقبته حبل غسيل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
تفاصيل الواقعة تضمنها إخطار تلقاه اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بمصرع عامل خردة شنقا داخل منزله في منطقة الأبعادية.
وانتقل على الفور الرائد أحمد لبيب، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، إلى مكان الحادث، وتبين انتحار «محمد. ف»، 38 عامًا، عامل خردة، بشنق نفسه داخل أحد غرف منزله بحبل غسيل، أثناء نوم زوجته وأبنائه.
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