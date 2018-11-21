انت الان تتابع السيطرة على حريق شب في أرض زراعية بسيوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عودة ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٨ ص

حريق - أرشيفية

شب حريق هائل فى أرض زراعية واقعة فى محيط جبل الدكرور بمحافظة مطروح. تلقى مأمور قسم شرطة سيوة بلاغا، من الأهالى بشأن اشتعال النيران فى أرض زراعية بمنطقة الهنديلية، فى محيط جبل الدكرور، التابعة لواحة سيوة. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى الأراضى الزراعية المجاورة. جار تحرير المحضر اللازم، مع تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت محافظتا الوادى الجديد وأسوان قد شهدتا مؤخرا حرائق عدة فى الأراضى الزراعية المتمثلة فى مزارع النخيل، إذ التهمت النيران مساحات شاسعة من أشجار النخيل.وشهدت محافظة الوادى الجديد حرائق عدة التهمت عددا كبيرا من أشجار النخيل، فعاش الأهالى ليلة مرعبة على ضوء النيران التى التهمت مزارع النخيل، وامتدت ألسنتها