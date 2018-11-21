الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء الاربعاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ ويتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة تشتد ليل الاربعاء /الخميس مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

كما توقعت أن يكون طقس يوم الخميس، غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر ، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 2000 متر وما فوق، محذرة من ​السيول​ وانجراف التربة.

أما طقس يوم الجمعة، فتوقعت أن يكون غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، محذرة من السيول وانجراف التربة خاصة في المناطق الجنوبية.