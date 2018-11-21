محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – مصراوي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح بتدمير اقتصاد بلاده بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فيما صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن المملكة ترفض محاولات الاستغلال السياسية لقضية خاشقجي، كما أعلن نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني أن صفقة القرن لن تقود فلسطين نحو السلام.

كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: لن ندمر اقتصاد أمريكا بسبب خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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