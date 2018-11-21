أمريكا تدعم مرشح كوريا الجنوبية للانتربول وتتهم روسيا بـ"انتهاكات"

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس - (د ب أ)

وافقت الولايات المتحدة على ترشيح الرئيس المؤقت لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" كيم جونج يانج من كوريا الجنوبية لرئاسة المنظمة اليوم الثلاثاء، حيث عارضت مرشحًا روسيًا، مشيرة إلى "انتهاكات".

وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي على تويتر إن "الولايات المتحدة تؤيد بقوة كيم جونج يانج، العضو الكوري الجنوبي في اللجنة التنفيذية للإنتربول الذي يعمل كرئيس موقت".

وأضاف ماركيز "كما أظهرت الأحداث الأخيرة، فإن الحكومة الروسية تسيء استغلال عمليات الإنتربول لمضايقة خصومها السياسيين".

وتعقد منظمة الشرطة الجنائية الدولية جمعيتها العامة في دبي. ومن المتوقع أن يتم انتخاب رئيس جديد للإنتربول بعد اختفاء المدير السابق للإنتربول ، وهو منج هونج وى، وهو مسؤول صيني، ثم اتهمته الحكومة الصينية بالفساد.

ويتنافس نائب رئيس الانتربول ألكسندر بروكوبشوك ، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية الروسية، على رئاسة المنظمة.

واستغلت روسيا الانتربول لإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد أبرز منتقدي الكرملين، بما في ذلك بيل براودر، المستثمر الذي ضغط من أجل فرض عقوبات أمريكية صارمة على موسكو.

وأدين براودر، الذي يؤكد أن محاميه قد قُتل أثناء الكشف عن فساد في روسيا ، غيابيا بالتهرب الضريبي في روسيا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يتعين على أعضاء الإنتربول اختيار قائد يتمتع "بالمصداقية والنزاهة".