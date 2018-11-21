كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يقصف مواقع داعش فى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، شنّ غارة جوية على مواقع تنظيم داعش في الأراضي السورية، مما أدى إلى تدمير مبنيين كانا يحويان أسلحة.

ووفقاً لوكالة رويترز، دمرت الطائرات الحربية من طراز اف 16 مبنى يضم أسلحة مما أسفر عن مقتل 10 مسلحين، وأضاف الجيش العراقي في بيان أن انفجاراً ثانياً دمّر مبنى كان يتواجد فيه 30 مقاتلا آخرين من تنظيم داعش.