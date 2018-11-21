كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تدرج قيادي في داعش على لائحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدرجت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، القيادي في تنظيم داعش الإرهابي حجي عبد الناصر، على قائمة "الإرهابيين العالميين" التي تعدها في قرار اتخذ بالتنسيق مع مجلس الأمن الدولي الذي وضعه يوم الإثنين الماضي، على قائمة عقوباته.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن العقوبات تنص على تجميد أصوله المالية، ومنعه من السفر، إضافةً إلى حظر حصوله على أسلحة.

وأكدت الوزارة، أن حجي عبد الناصر شغل "عدة مناصب رفيعة داخل تنظيم داعش، وكان "أميراً" للقوات ووالياً في سوريا، ورئيساً لمجلس مفوض يراقب إدارياً شؤون التنظيم الإرهابي" ويأتمر مباشرة بزعيمه أبو بكر البغدادي.

وأضافت، أن المجلس كان مكلفاً "بإعداد وإصدار الأوامر المتصلة بعمليات داعش العسكرية، وجباية الضرائب، والشرطة الدينية، والعمليات التجارية، والأمنية".

وقال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ناتان سيلز، إن "داعش هزم لكن لم يُقض عليه". وأضاف في بيان "فيما يواصل داعش تقهقره، علينا قطع كل طريق إلى الموارد التي يستخدمها لنشر الإرهاب في العالم".

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً ساهم في طرد التنظيم تقريباً من كامل المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، أين أعد العديد من الاعتداءات في أوروبا بشكل خاص في السنوات الماضية.