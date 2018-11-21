كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا تتوقع استقرار العملة فى 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوقع ليبيا إنهاء أزمة السيولة طويلة الأمد بحلول أوائل عام 2019، حيث تساعد ضريبة العملة الأجنبية على تقارب أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء بأقل من 3 دنانير للدولار، حسبما ذكر نائب رئيس الوزراء المقيم في طرابلس.

ومكنت الهوة بين المعدلين المجموعات المسلحة وحلفائها من جني أرباح ضخمة لتمويل الصراع الذي اجتاح ليبيا منذ عام 2011، عندما أطاحت الانتفاضة المدعومة من قبل الناتو بمعمر القذافي، وفي الوقت نفسه، شهد المواطنون الليبيون العاديون، الذين يعتمدون على استيراد كل شيء من اللبن إلى السيارات، انهيار مستويات المعيشة.

وووفقاً لوكالة رويترز، تأمل حكومة طرابلس المعترف بها دولياً أن تساعد إصلاحات العملة في استعادة الثقة في الاقتصاد ورسم طريق للخروج من الاضطراب من خلال وضع الجماعات المسلحة خارج دائرة العمل، وهو الهدف الرئيسي لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تثبيت الاستقرار في ليبيا.

وقال نائب رئيس الوزراء أحمد مايتيج رداً على سؤال بشأن موعد تطبيع أوضاع السيولة في البنوك، إنّه"بحلول مطلع فبراير بداية العام القادم سيكون ذلك جزءا من الماضي."

وبمجرد أن تتقارب المعدلات ويتم تحرير الإمدادات بالدينار والدولارات، فإن ليبيا ستبدأ في خفض دعم الوقود الذي كلف الدولة ما يصل إلى 5 مليارات دولار العام الماضي، وأدى إلى تهريب متفشي إلى البلدان المجاورة، حسب مايتيج.