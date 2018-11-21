كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا لن تعارض انضمام اسكتلندا للاتحاد الأوروبى فى حالة استقلالها عن المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء، إنّ إسبانيا لن يكون لديها اعتراض على انضمام اسكتلندا للاتحاد الاوروبي كدولة مستقلة طالما أن عملية الانفصال عن المملكة المتحدة ملزمة قانونياً.

وخلال استفتاء شرس حول الاستقلال الاسكتلندي من المملكة المتحدة في عام 2014 ، كان أحد العوائق المحتملة أمام اسكتلندا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو الفيتو المحتمل لإسبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، بسبب المخاوف بشأن انفصال مماثل لكتالونيا شمال إسبانيا.

وتغيرت الحكومة الإسبانية، التي كان يرأسها المحافظون منذ عام 2014 ويترأسها الآن الاشتراكي بيدرو سانشيز، وقد رفضت اسكتلندا استقلالها بهامش 10 نقاط في عام 2014، لكن منذ ذلك الحين، بقي دعم اسكتلندا منفصلة عند نفس المستوى تقريباً 45%، حسب استطلاعات الرأي.

ولدى سؤاله عما إذا كانت حكومة سانشيز ستقبل طلب الاتحاد الأوروبي من اسكتلندا بالانضمام إذا تركت اسكتلندا المملكة المتحدة واستوفت متطلبات دستور المملكة المتحدة، قال بوريل: "لماذا لا؟ إذا غادروا بريطانيا وفقًا لنظامهم الداخلي، وإذا وافقت ويستمنستر".