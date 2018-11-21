“الداخلية” تدعم مشاريع التخفيف من آثار الفيضانات بـ10 ملايير حتى 2020

تعتزم وزارة الداخلية دعم مشاريع الوقاية والتخفيف من آثار الفيضانات بين سنتي 2018 و2020. وبحسب تقرير للمنجزات للوزارة، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، بمشاريع اتفاقيات شراكة تخص الفترة الممتدة بين 2018 و2022. وقالت الوزارة، إن مشاريع الاتفاقيات تم إعدادها من طرف وكالات الأحواض المائية وأقاليم بولمان وبركان وتازة وتنغير وشيشاوة وتطوان، وذلك للوقاية والتخفيف من آثار الفيضانات على بعض المواقع والمراكز. وتقدر المساهمة المالية المرتقبة لمديرية الجماعات المحلية بخصوص تلك المشاريع، حوالي 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم). وقالت الوزارة إنها تدعم أيضا برنامج الدعم للتدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية بشراكة مع البنك الدولي.

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