هام.. إجراء عمليات جراحة مجانية بطنجة لعلاج شق الشفة وسقف الحلق

أعلنت جمعية عملية البسمة في المغرب، عن تنظيمها لبعثة إنسانية جراحية بالمجان، لعلاج التشوهات الخلقية في الوجه، وذلك تحت إشراف الأميرة للا مريم.
وأبرزت جمعية عملية البسمة، أن البعثة الإنسانية الجديدة، ستنظم بمدينة طنجة، بشراكة مع اتحاد المنعشين العقاريين بالمدينة.
وأبرزت أن عمليات الجراحة، ستستمر على مدى يومي الجمعة 30 نونبر الجاري، و السبت 1 دجنبر المقبل، وذلك بمستشفى القرطبي بمدينة طنجة.
وتجري جمعية البسمة، على مدار السنة، بعثات إنسانية، تهدف إلى إجراء عمليات جراحية بشكل مجاني، لعلاج شق الشفة، وشقق سقف الحلق كذلك.
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