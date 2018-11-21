ترامب سيلتقي بولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، إنه سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذا حضر قمّة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه لن يدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه السعودية، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان مقيمًا في الولايات المتحدة.