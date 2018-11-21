بعد صفقته التاريخية التي فوّت بموجبها فرع مجموعته الاقتصادية المتخصص في التأمينات، «سهام» للتأمين، بأكثر من مليار دولار لفائدة عملاق جنوب إفريقي، كشف العدد الأخير من مجلة «تيل كيل» أن مولاي حفيظ العلمي فوّت أيضا مقر مجموعته الاقتصادية الواقع بمدينة الدار البيضاء.
المجلة أوضحت أنه وفي انتظار الحصول على مقر جديد، لجأت المجموعة إلى كراء بناية مؤقتة، يرتقب أن تضم مكاتب الصناديق الاستثمارية الخمسة التي نتجت عن صفقة تفويت «سهام للتأمين»، وهو الوضع الذي سيستمر لسنة أو سنتين.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفقته التاريخية.. مولاي حفيظ يبحث عن مقر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .