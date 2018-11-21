بعد صفقته التاريخية.. مولاي حفيظ يبحث عن مقر

بعد صفقته التاريخية التي فوّت بموجبها فرع مجموعته الاقتصادية المتخصص في التأمينات، «سهام» للتأمين، بأكثر من مليار دولار لفائدة عملاق جنوب إفريقي، كشف العدد الأخير من مجلة «تيل كيل» أن مولاي حفيظ العلمي فوّت أيضا مقر مجموعته الاقتصادية الواقع بمدينة الدار البيضاء.

المجلة أوضحت أنه وفي انتظار الحصول على مقر جديد، لجأت المجموعة إلى كراء بناية مؤقتة، يرتقب أن تضم مكاتب الصناديق الاستثمارية الخمسة التي نتجت عن صفقة تفويت «سهام للتأمين»، وهو الوضع الذي سيستمر لسنة أو سنتين.