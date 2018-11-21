أوغلو: تركيا قدمت لأمريكا قائمة بأشخاص تريد تسلمهم من الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، مساء الثلاثاء، إن بلاده قدمت لأمريكا قائمة بأشخاص تريد تسلمهم من الولايات المتحدة بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان.

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