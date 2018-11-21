رونار يتحدث عن “اشتباكات” لاعبي المنتخب وتونس ويؤكد: “استفدنا كثيرا”

اعتبر الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن المشادات والملاسنات، التي عرفتها مباراة المنتخب وتونس، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين، بملعب “رادس”، ” أمرا عاديا لأن الأمر يتعلق بديربي شمال إفريقيا”.

وقال رونار في تصريحات له في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء، ” هذه هي القارة الإفريقية، وهذه أيضا هي قمم شمال إفريقيا، هذه المباراة تعتبر ديربي، وكنا ننتظر هذا النوع من المشادات بعد المباراة، فالأعصاب تكون متوترة، لكن الأمور هدأت عند دخولنا لمستودع الملابس”.

وبخصوص أداء العناصر الوطنية في هذه المباراة، التي انتهت لصالح “أسود الأطلس” بهدف دون رد، قال رونار في المناسبة ذاتها، ” لقد منحت الفرصة لستة لاعبين اليوم، انا سعيد بالاداء الذي بصموا عليه في المباراة، لأنهم قدموا ما كنت أنتظره منهم”.

واعتبر المدرب الفرنسي، أن ودية تونس كانت مفيدة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني، “المنتخب التونسي يمتلك عناصر جد قوية، وتمتاز باللعب السريع والاندفاع البدني، في مثل هاته المباريات نحتاج اللاعبين الذين يمتازون بالقتالية العالية، واستغلال أنصاف الفرص من أجل التسجيل وهو ما حققناه بالفعل”.