نجاة السفير السعودي في موريتانيا من حادث سير

جا السفير السعودي في موريتانيا هزاع المطيري من حادث سير تعرَّضت له السيارة التي كان يستقلها يوم أمس الاثنين على طريق في إحدى المحافظات الداخلية، البعيدة من العاصمة نواكشوط.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم نقل السفير السعودي إلى نواكشوط لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، بعد أن سقطت السيارة التي كان يستقلها في حفرة كبيرة نتيجة أعمال البناء على الطريق المتعثرة أشغاله منذ سنوات.

وكان الحادث قد وقع بعد أن سلك الدبلوماسي السعودي طريقًا خطأ، بعد أن كان في طريقه إلى مدينة ولاتة في الحوض الشرقي لحضور افتتاح مهرجان المدن القديمة، والذي يشرف عليه رئيس موريتانيا محمد بن عبدالعزيز