الحكومة مستعدة لتجاوز النقابات

بعد انسحاب كل من نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة في 2 نونبر، لوّح عبدالحق العربي، مستشار سعد الدين العثماني، في حوار مع موقع البيجيدي، بأن الحكومة مستعدة لتطبيق الزيادات لصالح الموظفين الصغار (إلى حدود السلم10)، فضلا عن الزيادة في التعويضات العائلية دون حاجة إلى اتفاق مع النقابات.

وقال: “إذا قبلت النقابات الحوار للتوصل إلى اتفاق، فإن الحكومة مستعدة لزيادة المبلغ المخصص في ميزانية 2019 للحوار الاجتماعي، أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فإننا سننفذ ما جاء حاليا في الميزانية.

وحذر من أن النقابات نفسها سبق أن أبلغت الحكومة بأن تطبيق أي زيادات دون اتفاق مع النقابات، هو إضعاف لها.