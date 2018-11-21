ترقب في مخيم شعفاط.. آلة الهدم تصل صباحا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، 20 إخطارا بالهدم لمحلات تجارية في مخيم شعفاط للاجئين في القدس المحتلة، واندلعت مواجهات في المخيم.

وبدأ أصاحب المحلات إخلاء متاجرهم من البضاعة بعد أن وصلتهم قرارات الهدم في ساعات المساء إثر اقتاحم قوات الاحتلال للمخيم.

واقتحم موظفو بلدية الاحتلال مخيم شعفاط، بحماية أعداد كبيرة من القوات وسلّمت أصحاب الأماكن التي يزيد عمر معظمها عن 10 سنوات، إخطارات بالهدم بحجة البناء "غير المرخص"، على أن يُنفذ الهدم في صباح يوم غد الأربعاء.

وشهد المخيم مواجهات مع قوات الاحتلال خلال عملية اقتحامها، حيث أطلق جنود وعناصر شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات حتى الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال صعدّت من شراسة حملتها القمعية على المخيم المحاصر وسكانه بالتزامن مع محاولات تصفية قضية اللاجئين، وطرد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونوروا".