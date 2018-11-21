يوفنتوس يدخل صراع التعاقد مع راشفورد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يستعد لمنافسة ريال مدريد الإسباني على إبرام صفقة هجومية من مانشستر يونايتد خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" إن "ماركوس راشفورد يتواجد على رأس قائمة فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس".

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس سيواجه منافسة قوية من ريال مدريد، الذي يعتبر راشفورد، البديل المثالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي.

ويمتلك ماركوس راشفورد، عقدًا مع ناديه مانشستر يونايتد حتى عام 2020، مع خيار التمديد لعام آخر.

وذكرت بعض التقارير، أن سانتياغو سولاري، المدرب الحالي لريال مدريد، يريد أن يحصل على مهاجم جديد، بعدما فقد صبره مع كريم بنزيمة وغاريث بيل، ويرى في راشفورد، الصفقة المثالية لتدعيم هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

ونوهت التقارير أن ريال مدريد يرصد مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لضم راشفورد، صاحب الـ21 عامًا، والذي كثيرًا ما واجه انتقادات مدربه مورينيو هذا الموسم.