نجم إنتر ميلان ضمن أولويات مورينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى إلى استغلال أزمة إنتر ميلان الإيطالي من أجل طلب مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولا يزال الكرواتي إيفان بيريسيتش، نجم إنتر ميلان الإيطالي، ضمن أولويات المدرب البرتغالي، لتعزيز صفوف الشياطين الحمر.

وأفادت صحيفة "صن"، بأن مانشستر يونايتد يخطط لضم بيريسيتش، مستغلًا حاجة إنتر ميلان لتوفيق أوضاعه المالية قبل حزيران/يونيو المقبل، خوفًا من خرق قانون اللعب المالي النظيف.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان قد يوافق على عرض اليونايتد إذا وصل إلى 31 مليون جنيه إسترليني، حيث يحتاج النيراتزوري إلى بيع لاعبين بما يقرب من 44 مليون إسترليني، قبل حزيران/يونيو المقبل، من أجل الهروب من قانون اللعب المالي النظيف.

ويعتبر بيريسيتش من أكثر اللاعبين الذين طاردهم مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، حيث عرض الشياطين الحمر، 45 مليون إسترليني على إنتر ميلان، للتخلي عنه، لكن النادي الإيطالي تمسك بالحصول على 48 مليون إسترليني.