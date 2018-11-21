شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ظهور ألغام ومخلفات عسكرية بعد موجة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، 20 بلاغاً عن ظهور ألغام جراء الأمطار والسيول، التي تعرضت لها البلاد في الأيام الماضية، فيما تم اكتشاف 48 لغماً من قبل الوزارة.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، أن الأجهزة الأمنية في الوزارة تلقت خلال الأيام الماضية عدداً من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بأنها مخلفات عسكرية في المناطق البرية بمحافظة الجهراء، مبيناً أن فرقة المتفجرات انتقلت على الفور للتعامل معها.

وأشارت الداخلية، إلى استمرار، الحملة التوعية التي أطلقتها الإدارة لتحذير مرتادي المناطق الصحراوية من عدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غريبة أو مخلفات عسكرية خطرة انكشفت جراء انجراف الأتربة نتيجة لهطول الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد أخيراً.