شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفكك «شبكة إيرانية روسية» تمول الحرس الثوري وحزب الله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها فرضت عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات بهدف تفكيك شبكة إيرانية روسية، قالت إنها توفر الملايين من براميل النفط للحكومة السورية وتمول حماس وحزب الله.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن روسيا سهلت تسليم النفط من إيران إلى سوريا، وبأنه جرى استخدام مجموعة مختلفة من الآليات في محاولة لإخفاء الشحنات والمدفوعات المتعلقة بالنفط.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان “نتحرك اليوم ضد مخطط معقد تستخدمه إيران وروسيا لدعم النظام السوري ولتوفير الأموال للنشاط الإيراني الخبيث”.

وأضاف: “مسؤولو البنك المركزي الإيراني مستمرون في استغلال النظام المالي العالمي”.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن من بين المستهدفين المواطن السوري محمد عامر الشويكي وشركته غلوبال فيغن غروب ومقرها روسيا.

وقالت الوزارة إن الأهداف الأخرى تشمل المواطن السوري حاج عبدالناصر، والمواطن اللبناني محمد قاسم البزال، والمواطن الروسي أندريه دوجاييف، وكذلك المواطنين الإيرانيين رسول سجاد، وحسين يعقوبي مياب.

ويؤدي إدراج وزارة الخزانة الأمريكية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.