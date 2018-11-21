انت الان تتابع لماذا تم إيقاف مهدي عبيد؟.. لوائح الكاف تُجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - على غرار إيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي أصدر الكاف عقوبة الجزائري مهدي عبيد على خلفية أحداث مباراة الأهلي والترجي واحتسابه لركلتين جزاء للأحمر أثيرت الشكوك حولهما.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، الذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، بسبب ما شهده اللقاء من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل وتحديداً ضربتي الجزاء اللتين احتسبت لصالح الأهلي. مضمون العقوبة هو وجود أسباب لعقد جلسة بشأن مزاعم بالفساد ضد السيد مهدي عبيد، وتم إيقاف مهدي عبيد مؤقتا من جميع أنشطة كرة القدم المتعلقة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم في انتظار جلسة استماع أمام اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وكان الحكم مهدي عبيد شارف قد احتسب ركلتي جزاء للنادي الأهلي بعد رجوعه لتقنية الفيديو، فضلًا عن احتساب ركلة للترجي مباشرةً دون العودة للـ VAR. وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي بعد الفوز في رادس بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية. وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير" لوائح الاتحاد الإفريقي

وكان الحكم مهدي عبيد شارف قد احتسب ركلتي جزاء للنادي الأهلي بعد رجوعه لتقنية الفيديو، فضلًا عن احتساب ركلة للترجي مباشرةً دون العودة للـ VAR. وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي بعد الفوز في رادس بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير" لوائح الاتحاد الإفريقي والعقوبات المحتملة على الحكم والنادي في حالة ثبوت رشوة. جاء إيقاف الاتحاد الإفريقي للحكم الجزائري استنادا للمواد 82 و136 و 152 لحين حضوره لجلسة استماع بعد اتهامات بالفساد لعبيد وتحيزه المزعوم للفريق التونسي صاحب الأرض. - المادة 82.. مبادئ السلوك - المادة 82.. مبادئ السلوك تنص المادة على التالي:"على الاتحادات الوطنية والنوادي والمسؤولين والأعضاء وكذلك لاعبيه، أن يحترموا مبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والأخلاق". - المادة 136.. العقوبات ضد الفساد - المادة 136.. العقوبات ضد الفساد تنص المادة على التالي:- أولا: "أي شخص يقدم أي وعود أو يمنح أي ميزة غير مبررة لأحد ممثلي الاتحاد الإفريقي في مباراة رسمية أو للاعبين أو لطرف ثالث في محاولة للتحريض أو انتهاك قواعد اللائحة يتعرض لـ: - غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي. - مع الحظر من أي نشاط متعلق بكرة القدم. - مع الحظر من دخول أي ملعب لكرة القدم. ثانيا: "يتم فرض عقوبات على الفساد السلبي بنفس الطريقة". ثالثا: "في الحالات الخطيرة وفي حالة التكرار يجوز فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة". رابعا: "في جميع الأحوال، الهيئة القانونية تقوم بمصادرة الأصول المتورطة في التعدي على انتهاك القوانين، ويتم استخدام تلك الأصول لبرامج تطوير كرة القدم". - المادة 152.. التزامات - المادة 152.. التزامات تنص المادة على التالي "على الاتحادات الوطنية أيضا ضمان عدم إشراك أي شخص تم معاقبته بسبب (المنشطات أو الفساد أو التزوير وما إلى ذلك) والذي تمت مقاضاته لمثل هذا في السنوات الخمس الماضية. ويحق للحكم الدولي الاستئناف على قرار الاتحاد الإفريقي بموجب المادة 68 من قانون اللجنة التأديبية. وبذلك لا يحق للحكم مهدي عبيد إدارة أي مباراة حتى الانتهاء من التحقيق معه وإعلان مدة إيقافه، أو براءته.

وفشل الأهلي في الحصول على البطولة الإفريقية التي انتهت قبل أيام، بعد أن تعرض للخسارة أمام نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة الإياب التي أقيمت في رداس، ولم يستطع الحفاظ على فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)اليوم في وقت سابق إيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي، الذي أدار مواجهة الترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي، في الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بأربعة أهداف لهدفين، بدعوى الغائه هدفًا للفريق الأنجولي، حيث اعترض الأخير، وتقدم بشكوى بسبب احتساب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها للترجي، وإلغاء هدف لأول أغسطس، واستندت لجنة الانضباط بالكاف، للمواد 82 و136 و152 في إيقاف الحكم الزامبي، بحسب البيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي.

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