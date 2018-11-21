انت الان تتابع تركيا: قد نطلب تحقيق الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٥ م

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن بلاده غير راضية بشكل كامل عن مستوى تعاون السعودية في التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإنها ربما تطلب تحقيقا رسميا من الأمم المتحدة في القضية إذا وصل التعاون مع السعودية إلى طريق مسدود. وأضاف الوزير للصحفيين في واشنطن عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن تركيا أطلعت الولايات المتحدة على أحدث المعلومات بشأن مقتل خاشقجي وكرر موقف أنقرة بأن الحقيقة يجب أن تتضح بشأن من أعطى التوجيهات بقتله.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في بيان اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل «شريكا راسخا» للسعودية، مشيرا إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض. وأضاف: "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين". وأكد أن السعودية حليف قوي