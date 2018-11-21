نيمار يصدم سان جيرمان في فوز باهت للبرازيل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٢ م

تغلب منتخب البرازيل على نظيره الكاميروني، وديًا بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «إم كيه» في إنجلترا، وذلك ضمن استعدادات وشهدت الدقائق الأولى للمباراة مغادرة نجم السليساو نيمار دا سيلفا الملعب ، بعد شعوره بآلام في عضلة الضامة لقدمه اليمنى،في الدقيقة الخامسة، حيث توجه لطبيب المنتخب قبل أن يواصل اللعب، لكنه سقط متألمًا مرة أخرى بعد تسديدة قوية على مرمى منتخب الكاميرون، ليتم استبداله بعدها، ويدفع تيتي بريتشاليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي الشاب.

منتخب البرازيل فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها وتمكن لاعبوه من تهديد مرمى الكاميرون في أكثر من فرصة محققة، كان أبرزها عن طريق فيرمينو، التي سددها في جسد حارس الأسود، قبل أن يهدر فرصة أخرى برأسية ضعيفة. ونجح ريتشاليسون في تثبيت أقدامه بقوة مع المنتخب البرازيلي، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة