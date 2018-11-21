قبل مواجهة صلاح.. ورطة في باريس سان جيرمان (فيديو)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٦ م
تلقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة كبيرة، بعد إصابة النجم البرازيلي نيمار وزميله الفرنسي كيليان مبابي نجما الفريق، خلال مواجهتي منتخبي بلديهما الوديتين أمام الكاميرون وأوروجواي على الترتيب بسبب الإصابة، وهو ما تسبب في قلق كبير لمشجعي فريق العاصمة الفرنسية قبل مواجهة هامة للغاية أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا. ويلتقي باريس سان جيرمان في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري مع ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، وهي إحدى المواجهات الحاسمة في ظل المواجهة المحتدمة بالمجموعة.
وخرج نيمار من الملعب لتلقي العلاج بعد آلام في العضلة الضامة، وعاد مجددًا للمشاركة، إلا أنه لم يستطع إكمال المواجهة بعدما عاودته الآلام، ليخرج من الملعب بعد سبع دقائق فقط من صافرة البداية، بينما أصيب مبابي في كتفه الأيمن بعدما سقط عليه في منطقة جزاء أوروجواي عقب التحامه مع حارس المرمى. وتعد المجموعة
وخرج نيمار من الملعب لتلقي العلاج بعد آلام في العضلة الضامة، وعاد مجددًا للمشاركة، إلا أنه لم يستطع إكمال المواجهة بعدما عاودته الآلام، ليخرج من الملعب بعد سبع دقائق فقط من صافرة البداية، بينما أصيب مبابي في كتفه الأيمن بعدما سقط عليه في منطقة جزاء أوروجواي عقب التحامه مع حارس المرمى.
وتعد المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا واحدة من أشرس المجموعات على صعيد التنافس لحصد بطاقتي التأهل، حيث يتصدرها ليفربول برصيد 6 نقاط، متساويًا مع نابولي الإيطالي بنفس الرصيد، ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يحتل ريد ستار الصربي المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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