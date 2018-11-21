انت الان تتابع ربيع ياسين: قطاع الناشئين «أبناء عاملين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٦ م

ربيع ياسين

يرى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن مدربي فرق الناشئين في الأندية عليهم دور كبير مع اللاعبين في تلك المرحلة على المستويين الفني والنفسي حتى يتمكنوا من الوصول للعب في الفريق الأول ثم الاحتراف والانضمام للمنتخب. وأوضح ياسين خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «الأهلي»، أن قطاعات الناشئين دورها الأهم هو بناء لاعب صاحب شخصية نموذجية على جميع الأصعدة، والمدرب يكون عليه الدور الأكبر في هذه المراحل خاصة في التعامل النفسي مع اللاعب الناشئ.

وشدد نجم الأهلي السابق، على أن هناك مدربين في مراحل الناشئين يقومون بالدفع بلاعبين بأعينهم في المباريات لمجاملة آبائهم على حساب العدل والموهبة والحسابات الفنية، معلقًا: «فيه مدربين بيلاعبوا لاعب معين علشان ابن فلان». وكشف الظهير الدولي السابق، أنه في بعض الأحيان يضم لاعبين غير أساسيين في