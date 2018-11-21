سولاف درويش: الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يهدف وضع برامج تدعم أهداف 2030

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى حضور فعاليات النسخة الثانية الأسبوع العربى للتنمية المستدامة " الانطلاق نحو العمل " والمنعقد تحت رعاية الرئيس الفتاح السيسى . وأشادت النائبة سولاف درويش فى تصريح لـ" الخليج 365" بالمؤتمر والبرنامج الموضوع له حيث يهدف إلى تفعيل الشراكة والتعاون بين جامعة الدول العربية وشركائها وخاصة منظمات الامم المتحدة من خلال برامج ذات مردود ملموس تدعم الدول العربية فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ . وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، أن المؤتمر يساعد أيضا توفير منصة حوار للبحث فى قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية ، ورفع درجة الوعى العام لدى الموطن العربى بأهمية التنمية المستدامة، بجانب التعرف على الجهد المبذول فى مصر. فى اتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

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