ترامب: من المحتمل تورط ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي

اليوم الجديد - ثروت منصور

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاستخبارات الأمريكية مازلات تواصل تقييم كل المعلومات بشأن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلن ترامب، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، أنه من المحتمل أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان على علم بالعملية.

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان، إنه "لا نعرف أبدًا الحقائق المحيطة بمقتل خاشقجي"، مضيفًا أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده نفيا أي علم بتخطيط أو تنفيذ عملية قتل خاشقجي.

وأكد ترامب أن "السعودية حليف قوي وسنحافظ...