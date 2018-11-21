سيناتور أميركي: بيان ترامب وضع السعودية أولا وليس أميركا

أكد السيناتور الجمهوري راند بول، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنني "متأكد من أن بيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قصية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وضع السعودية أولا وليس أميركا".
ولفت إلى أنه "ينبغي علينا على أقل تقدير ألا نكافئ السعودية بأسلحتنا المتطورة ضد اليمن"، مشيراً إلى أنني "سأواصل الضغط من أجل تشريع القانون لوقف مبيعات الأسلحة السعودية والحرب في اليمن".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اكد أن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأميركية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين"، مشيراً إلى أن "الكونغرس حر في الذهاب في اتجاه مختلف بشأن السعودية لكنني سأدرس فقط الأفكار التي تتسق مع الأمن الأميركي".
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