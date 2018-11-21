سيناتور أميركي: بيان ترامب وضع السعودية أولا وليس أميركا

أكد السيناتور الجمهوري راند بول، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنني "متأكد من أن بيان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حول قصية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ وضع ​السعودية​ أولا وليس ​أميركا​".

ولفت إلى أنه "ينبغي علينا على أقل تقدير ألا نكافئ السعودية بأسلحتنا المتطورة ضد ​اليمن​"، مشيراً إلى أنني "سأواصل الضغط من أجل تشريع القانون لوقف مبيعات الأسلحة السعودية والحرب في اليمن".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اكد أن "​الولايات المتحدة​ تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأميركية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين"، مشيراً إلى أن "​الكونغرس​ حر في الذهاب في اتجاه مختلف بشأن ​السعودية​ لكنني سأدرس فقط الأفكار التي تتسق مع ​الأمن​ الأميركي".