أ.ف.ب: رئيس وزراء اسبانيا يعلن انه سيدعو الى انتخابات مبكرة

أعلن رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، انه سيدعو الى انتخابات مبكرة اذا لم يتوصل الى تمرير ميزانيته التي يعرقلها حتى الان الانفصاليون الكاتالونيون.
وذكر سانشيز في مؤتمر صحفي ان "سأقرر في اي وقت ادعو الى انتخابات وسأفعل ذلك عندما يكون هذا الامر في الصالح العام للبلاد". في حين قرر سانشيز تمديد ميزانية 2018 التي أعدها سلفه المحافظ.
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