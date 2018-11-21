رينو تبقي كارلوس غصن رئيسا لمجلس إدارتها "مع وقف التنفيذ"

أعلنت شركة "رينو" عن أبقاء رجل الأعمال اللبناني الأصل ​كارلوس غصن​ رئيسا لمجلس إدارتها "مع وقف التنفيذ" وتعيين تيري بولور نائباً له متمتعاً بكامل صلاحيات الرئيس. وأوقف الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني كارلوس غصن الاثنين في ​اليابان​ بتهمة التهرب الضريبي والاختلاس وهو الذي قام بتوحيد الثلاثي "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز". وكانت الحكومتان الفرنسية واليابانية قد أكدتا دعمهما للتحالف بين شركتي رينو ونيسان لصناعة السيارات، بعد يوم من توقيف كارلوس غصن في طوكيو.

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