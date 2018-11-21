منظمة العفو: تقارير تفيد بتعرض النشطاء والناشطات المعتقلين بالسعودية لتعذيب وتحرش

لفتت ​منظمة العفو الدولية​ إلى "تقارير تفيد بتعرض النشطاء والناشطات المعتقلين ب​السعودية​ لتعذيب و​تحرش جنسي​"، مشيرةً إلى أن "الشهادات تفيد بأن ناشطات ونشطاء سعوديين تعرضوا للجلد والصعق ب​الكهرباء​ في سجن ذهبان".

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