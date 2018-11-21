القضاء الايطالي يتهم سفينة تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" بإلقاء نفايات سامة

اتهم قضاة إيطاليون "منظمة أطباء بلا حدود" بإلقاء ​نفايات​ سامة بشكل غير قانوني في عدة موانئ بجنوب ​إيطاليا​ وهو ما وصفته المنظمة بأنه محاولة لوقف جهود إنقاذ ​المهاجرين​ بطرق ملتوية.

وذكر مكتب المدعي العام في كاتانيا بجزيرة ​صقلية​ الإيطالية، إنه يعتقد أن أفراد طاقمي السفينة أكواريوس وشقيقتها السفينة فوس برودنس ألقوا بشكل غير قانوني نفايات طبية يحتمل أن تكون خطيرة وسط قمامة عادية بين يناير 2017 ومايو 2018. وأضاف في بيان أن السلطات المحلية تسلمت 24 ألف كيلوغرام من النفايات المشبوهة من 11 ميناء في إيطاليا.

وأفاد ممثلو الإدعاء بأنه وبعدم الكشف عن المواد المحتمل أن تكون خطيرة، تهرب مشغلو السفينتين من دفع تكاليف التخلص من النفايات وقدرها 460 ألف يورو (526 ألف دولار)، علما أن الإدعاء أصدر أمرا بتجميد هذا المبلغ على الفور في أرصدة المنظمتين.