بالصور.. افتتاح أول مشروع لإنتاج واستخلاص سم العقرب في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، أول مشروع لانتاج واستخلاص سم العقرب وزراعة النباتات الطبية والعطرية بقرية الموهوب فى الداخلة على مساحة 200 فدان وبتكلفة تقديرية 10 مليون جنيه.

تفقد المحافظ، مبنى مزرعة العقارب (المزرعة، المعمل)، وشاهد مراحل تجميع العقارب وطريقة التربية واستخلاص السم منها بطريقة متطورة، مشيدا بالفكرة ودعهما منذ البداية.

كما تفقد "الزملوط" محطة الطاقة الشمسية بالمشروع على مساحة 1 فدان بتكلفة تقديرية 700 ألف جنيه،وتفقد أيضا مجمع الصوب الزراعية بالمشروع وتابع مراحل زراعتها ، وتفقد المزرعة الملحقة ( قرنبيط ، بنجر ، جزر ، طماطم ، فلفل حار ، فلفل رومى ألوان ، خيار بأصنافه ، سبانخ).

ثم توجه المحافظ، والوفد المرافق له لتفقد مشروع الري بالرش على مساحة 4 أفدنة كنموذج مستحدث بمشروع العقرب.

وعقب الزيارة جرى عقد مؤتمر مبسط لشرح مراحل المشروع منذ التسليم في شهر مارس الماضي، وحتى وقت الافتتاح بدأ بالسلام الجمهوري، واختتم بكلمة اللواء المحافظ، الذي قدم فيها الشكر للشباب أصحاب المشروع مؤكدا علي أنهم مثال يحتذى به في الجدية والالتزام.